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Dan carpetazo a presunta violación entre alumnos

Según dicha investigación, un alumno de sexto año de primaria, habría violado a una estudiante de primer grado

Por Rubén Pacheco

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Dan carpetazo a presunta violación entre alumnos
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      Ya se concluyó el proceso de cumplimiento de la recomendación No. 02/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), referente a un presunto caso de violación entre alumnos, informó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). 

      Según dicha investigación, un alumno de sexto año de primaria, habría violado a una estudiante de primer grado, en una escuela del municipio de Mexquitic de Carmona el 10 de mayo del 2025.

      La funcionaria estatal refirió que el área jurídica, ya atendió los puntos recomendatorios que solicitó atender el organismo autónomo, a través de la documentación de violaciones de derechos humanos en detrimento de una alumna.

      "Creo que ese tema ya está concluido, sin embargo, nosotros seguimos reforzando capacitación, seguridad en la escuela y dando seguimiento a las víctimas", aseveró.

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      En entrevista, dijo que es necesario reforzar los trabajos de concientización y comunicación con los escolares, pues en la actualidad la adolescencia y la juventud es complicada porque ha perdido muchos valores.

      "Hemos estado haciendo reuniones con los padres de familia, porque desde ahí, desde el seno familiar es donde ellos pueden reforzar más, que nosotros en la escuela", puntualizó.

      El día del festival de las madres el alumno de sexto grado amenazó a la otra alumna con "hacerle unas cosas feas", luego la llevó por la fuerza a la parte trasera del salón, lugar donde la habría agredido sexualmente, precisó la información del expediente1VQU-0229/2025 de la CEDH.

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