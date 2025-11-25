Deberá la UZZI contratar transporte con vigencia

Después del accidente mortal ocurrido recientemente en la Zona Industrial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado anunció una serie de acciones inmediatas para frenar la presencia de transporte irregular que opera trasladando personal en este corredor empresarial. La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, adelantó que se trabaja en un convenio con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) para que las compañías instaladas en el área contraten únicamente servicios con autorización vigente.

Martínez Acosta informó que el viernes 21 de noviembre pasado sostuvieron un encuentro con representantes de empresas y responsables de recursos humanos, a quienes se les advirtió sobre las implicaciones legales de contratar unidades sin registro. Según la funcionaria, esta práctica eleva significativamente los riesgos para los trabajadores y ha derivado en incidentes graves, por lo que el convenio establecerá lineamientos para que las compañías reporten irregularidades y eviten servicios no regulados.

En la reunión también se revisó la situación de los prestadores de transporte que han intentado regularizarse. La SCT tiene alrededor de 200 solicitudes detenidas, principalmente porque los vehículos propuestos rebasan los diez años de antigüedad, un requisito que impide que los trámites avancen. De acuerdo con Martínez Acosta, esto evidencia el deterioro del parque vehicular que opera al margen de la normativa, además de las condiciones laborales precarias que se registran en algunos casos para ofrecer tarifas más bajas.

