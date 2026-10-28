Protestan en Congreso por retraso en comparecencia de Argüelles

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Las víctimas de violaciones a derechos humanos no pueden seguir esperando respuestas sobre sus expedientes, advirtió Natalia Castillo Vera, abogada del Colectivo Voces, al cuestionar que la comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, se haya propuesto hasta el 23 de noviembre.

La abogada informó que integrantes del colectivo acudieron al Congreso del Estado para buscar a las y los diputados, pero les indicaron que se encontraban de puente por las celebraciones de Xantolo.

Ante su ausencia, las manifestantes valoraron tomar momentáneamente las instalaciones. Castillo Vera indicó que las protestas continuarán en la CEDH, donde permanecen, y que solicitó por escrito una reunión con el diputado Marco Gama, sin haber recibido respuesta, según su versión.

La principal exigencia del colectivo es la salida de Giovanna Argüelles de la presidencia de la CEDH. Castillo Vera cuestionó los resultados de los cinco años y medio de gestión y el proceso de designación de la funcionaria. Sostuvo que, pese a las entrevistas y la revisión de currículums, la decisión ya estaba tomada de antemano por el Gobierno del Estado.

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También rechazó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso solicite a las víctimas presentar nuevamente sus quejas y denuncias ante las y los legisladores.

Consideró que la misma comisión debe revisar los expedientes para determinar qué atención han recibido y evitar que las personas afectadas tengan que repetir procedimientos de revictimización para conocer el estado de sus casos.

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Castillo Vera cuestionó, además, la propuesta de convocar a la Secretaría de las Mujeres durante la comparecencia de la titular de la CEDH, al señalar que esa dependencia tampoco ha respondido a las víctimas. El colectivo mantiene sus exigencias de atención a los expedientes y de rendición de cuentas por parte de las instituciones involucradas.