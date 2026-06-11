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Defensa de Moreno inicia investigación a Serrano C.

Esto, por usar recursos públicos para anunciar al gobierno en su periódico

Por Martín Rodríguez

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Defensa de Moreno inicia investigación a Serrano C.
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      La defensa de los periodistas Juan Pablo Moreno Rodríguez y su hijo, anunció que desde ahora inicia una investigación al diputado local Héctor Serrano Cortés, por el uso de recursos públicos para anunciar al gobierno en su periódico.

      Luego de que el periodista Juan Pablo Moreno y su hijo acudieron a un citatorio girado por la Fiscalía General del Estado para responder a una acusación proveniente de un servidor público, la defensora Natalia Castillo Vera pidió la carpeta de investigación para cuya entrega, dijo, encontró resistencia de manera inicial, y luego se percató de que el denunciante era nada menos que un diputado local que tuvo derecho de réplica en la revista La Noticia.

      Aclaró que es precisamente Serrano el que presenta la denuncia en contra de los periodistas, pero se inventaron una figura delictiva, cuando en un principio habían encontrado resistencia del Ministerio Público para entregar la carpeta de investigación.

      Explicó que en el caso de Juan Pablo Moreno, el diputado argumenta "delitos digitales" y "contra la libertad de expresión", crea una acusación por extorsión y se presenta como servidor público en una larga relatoría de las funciones que desempeña.

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      Sin embargo, en la carpeta de investigación recibida por la Fiscalía General del Estado, dice Natalia Castillo, no queda claro si se presenta como diputado local o como director de un medio de comunicación que según la abogada, se beneficia de recursos públicos.

      Explicó que la demanda incluso es imprecisa en el sentido de los "delitos digitales", lo que permitirá entonces entrar a las entrañas de la vida personal y pública del diputado, pero principalmente a su vida económica, además de que será interrogado al respecto.

      Explica que también se deberá dar una versión pública de porqué los asuntos se encuentran en las proximidades del cubículo donde despacha la esposa del secretario general.

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