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Modifican logística de medio maratón de la UASLP

El montaje del escenario para informe del alcalde Enrique Galindo causó los cambios

Por Rubén Pacheco

Septiembre 25, 2026 11:18 a.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La decisión de colocar un escenario de metal en la plaza de Los Fundadores pese a que el lugar ya tenía autorización para el desarrollo de XLIII Medio Maratón UASLP, posiblemente se dio a un "error administrativo" del Ayuntamiento y no una cuestión dolosa, opinó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      En días pasados, la alcaldía comenzó con la colocación de bases metálicas para la presentación del segundo informe de actividades del alcalde capitalino priista Enrique Francisco Galindo Ceballos, pese a tener conocimiento del tradicional evento deportivo de la comunidad universitaria que se realizará el próximo domingo.

      Zermeño Guerra subrayó que, desde hace meses se solicitó el permiso de utilización de la pancha cívica al gobierno capitalino, cuya respuesta fue positiva en el sentido de que el lugar estaba a disposición de la casa de estudios.

      "Ustedes saben, ahí se pone normalidad la carpa de nuestros patrocinadores, principalmente Bosch. Nuestra zona de hidratación, masajes y de premiación, pero bueno, yo debo suponer que hubo un error en el municipio", expuso.

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      En entrevista, reconoció que la logística sufrió modificaciones, pues ahora las áreas de atención se trasladarán hasta la Plaza de Armas, es decir, a 200 metros del punto original.

      El directivo universitario estimó que se prevé la participación de alrededor de 13 mil asistentes, entre deportistas profesionales y amateur.

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      GALINDO DESCARTA CONFLCITO CON UASLP 

      Rolando Morales/Pulso.- Aparte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos rechazó que exista un conflicto con la Universidad por la instalación de infraestructura para su segundo informe de gobierno, pues aseguró que ambas instituciones han mantenido comunicación permanente y coordinación para evitar afectaciones.

      "El municipio y la universidad estamos perfectamente coordinados, hablados", afirmó el edil, quien descartó que las fechas coincidentes entre el informe municipal y el medio maratón generen problemas operativos. Añadió que incluso el Ayuntamiento facilitará parte de su infraestructura para el desarrollo de la competencia.

      El presidente municipal también rechazó las versiones que señalan un desencuentro entre ambas partes. Consideró que la polémica surgió por información incorrecta difundida en algunos espacios informativos y sostuvo que no existe ningún diferendo con la máxima casa de estudios potosina.

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