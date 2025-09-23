logo pulso
SLP

Defiende alcalde labores de seguridad en Centro Histórico

Galindo descarta tener la denuncia que hizo pública la Canacope

Por Rolando Morales

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos defendió el panorama y el trabajo de seguridad pública en el Centro Histórico a pesar del oficio presentado por la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), en el que comerciantes y vecinos de la zona solicitaron mayor seguridad, regulación del ambulantaje y vigilancia, ante un presunto aumento de robos, falsificaciones de billetes y actos delictivos en la zona. 

“Se me hace raro, no conozco el escrito, no lo he tenido a la mano, no ha llegado al Ayuntamiento hasta donde yo sé”, explicó el edil capitalino. 

Indicó que no se tiene registro oficial de una petición similar de parte de Canacope u otras organizaciones respecto a la organización del comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad.

Respecto a la percepción de inseguridad manifestada por comerciantes, el alcalde aseguró que el Consejo de Seguridad del Centro Histórico “funciona perfectamente bien”.  Además, se refirió a los datos recientemente publicados a nivel nacional sobre la incidencia delictiva de San Luis Potosí por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los cuales indican una tendencia a la baja. 

Galindo también defendió que el Centro Histórico vive “su mejor momento” en términos de servicios urbanos: limpieza, alumbrado público, ordenamiento y seguridad general. No obstante, reconoció la necesidad de dialogar con la Canacope y otros actores para entender con precisión “en qué está afectando al pequeño comercio”. 

