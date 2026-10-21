Defiende Héctor Serrano habilidad charra de Gallardo

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El diputado Héctor Serrano Cortés afirmó que Ricardo Gallardo es un gobernador comprometido con la fiesta charra para mantener la tradición de México, por lo que "los intentos de mofa sobre su participación en el Campeonato Nacional de Charrería, muestran la calidad humana de quien los promueve".

Luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos se refiriera al gobernador tratando de hacer mofa por una suerte en la competencia, al tiempo que llamaba al Congreso del Estado a tener un diálogo respetuoso, el coordinador de la bancada del PVEM señaló que, para opinar, hay que conocer del tema.

En un comunicado, señaló que la charrería es el deporte nacional, y que le parece que son tradiciones que deben prevalecer. "No existe un gobernador como Ricardo Gallardo que haya puesto tanto empeño por mantener una tradición tan importante para México comola charrería. Portar el traje nacional no es sencillo. Para hacer una cala como la que él hizo, se requiere de valor y destreza", señaló.

Serrano Cortés dijo que "en el caso de algunos, difícilmente se les ha visto montados siquiera a caballo, porque implica, efectivamente, tener valor. Tratar de hablar de dialogar denostando a quien es nuestro jefe político, evidentemente, habla de un diálogo, que no es sincero. La forma de sumarse a denostaciones de esta naturaleza, no es lo correcto, no muestra una calidad importante de hacer política y no le da seriedad".

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Pese a esto, el diputado puntualizó que "estamos totalmente aperturados (sic) siempre al diálogo, la mejor forma de hacer política es dialogando y ante la respuesta de la solicitud del señor alcalde, encantados en tener un diálogo institucional".