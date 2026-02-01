logo pulso
Dejan sin salarios a personal de enfermería

La Secretaría del Bienestar suma tres meses sin pagar salario de trabajadores del programa "Casa por Casa"

Por Rubén Pacheco

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Dejan sin salarios a personal de enfermería

Desde hace tres meses, personal de enfermería contratado por la Oficina de Representación de la Secretaría del Bienestar para la realización del programa federal "Casa por Casa" en San Luis Potosí, no recibe salario pese a cumplir con la cobertura del esquema de salud pública.

Trabajadores de la dependencia federal revelaron la omisión del delegado Guillermo Morales López, porque las y los enfermeros tiene miedo de denunciar el abuso si lo hacen público, por ello, los subordinados decidieron apoyarlos exponiendo la situación que padecen sus compañeros.

Relataron que los afectados son empleados contratados para que realicen las visitas domiciliarias, quienes han acudido a los recorridos en diferentes colonias, sin embargo, desde hace tres meses laboran gratuitamente porque la "4T" no les paga su salario.

Gran parte de la inconformidad, es que algunos trabajadores ya les depositaron sus pagos respectivos, pero al grupo referido les siguen sin pagar, situación que se agrava diariamente por los gastos alimenticios, médicos, de transporte y otros que deben cubrir.

Precisaron que la delegación solo le da largas bajo el argumento de que se les pagará los días 30 y 31 de enero, después les comentan que hablarán a México o enviarán un oficio y que "ahora sí" todo quedará saldado el 15 de febrero, pero nada de eso se ha cumplido.

Los afectados indicaron que no pretenden molestar a las autoridades, ni mucho menos afectar al programa, sin embargo, durante todo este tiempo sin ingresos su situación es insostenible, indigna y violatoria de derechos humanos, contrario a lo que pregona la presidenta morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

