Delito impulsa la carestía: Canacope

Además de las cargas tributarias que se imponen a los pequeños comercios, la inseguridad pública es otro factor que afecta directamente en el aumento de precios de los productos básicos, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías.

Canacope alerta sobre impacto de la inseguridad en precios

En entrevista, el líder del pequeño comercio indicó que esta situación afecta principalmente enlatados y embutidos, pero también en otros artículos de mayor valor, como los cigarros y las cervezas.

El señalamiento del dirigente de Canacope ocurre luego de que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) reveló que persisten los asaltos a camiones dentro de la Zona Industrial, pero ahora con una marcada orientación de los delincuentes hacia los alimentos y embutidos.

Consecuencias para el comercio y aseguradoras

Al respecto, Reyes Sías confirmó que aumentan los precios, pero principalmente para mercancías de alto valor de venta.

Externó que para calcular esos valores, es preciso voltear a ver cervezas y vinos, porque se trata de mercancías muy valiosas que enfrentan su propio nivel de riesgo frente a la delincuencia.

En segundo lugar ubicó los productos enlatados, como ocurre con atunes y verduras enlatadas, que los ladrones pueden movilizar por otros canales.

"Son toneladas de productos que no se sabe a dónde van a parar", señaló.

El entrevistado explicó que el tamaño y la frecuencia de los incidentes ya empieza a generar problemas incluso con las empresas aseguradoras, que no cubren en su totalidad los siniestros, lo que impacta directamente en los precios a los consumidores finales.