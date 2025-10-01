"Demagógico", el impuesto ecológico: Chessal Palau

Llamar impuesto ecológico al que requiere el gobierno del Estado es un asunto de demagogia política, porque en realidad es un impuesto al medio ambiente , advirtió el abogado Jorge Chessal Palau .

En entrevista, el jurista agregó que el impuesto tiene certeza desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista operativo, porque no hay constancia de que ese recurso se invierta en medidas de mitigación de riesgo ambiental.

El abogado se refirió al caso durante el segundo foro de seguimiento de la reglamentación del impuesto ambiental en San Luis Potosí, organizado por los dirigentes de las cámaras empresariales de la Alianza Empresarial Potosina .

Dijo que en la doctrina del derecho se les conoce como impuestos ambientales y no como impuestos ecológicos , ecológico suena más bonito a la hora que se habla del caso de un impuesto vinculado con el rubro ambiental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí