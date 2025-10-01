logo pulso
"Demagógico", el impuesto ecológico: Chessal Palau

Tributo carece de certeza operativa, dice el abogado

Por Martín Rodríguez

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
"Demagógico", el impuesto ecológico: Chessal Palau

Llamar impuesto ecológico al que requiere el gobierno del Estado es un asunto de demagogia política, porque en realidad es un impuesto al medio ambiente , advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

En entrevista, el jurista agregó que el impuesto tiene certeza desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista operativo, porque no hay constancia de que ese recurso se invierta en medidas de mitigación de riesgo ambiental.

El abogado se refirió al caso durante el segundo foro de seguimiento de la reglamentación del impuesto ambiental en San Luis Potosí, organizado por los dirigentes de las cámaras empresariales de la Alianza Empresarial Potosina .

Dijo que en la doctrina del derecho se les conoce como impuestos ambientales y no como impuestos ecológicos , ecológico suena más bonito a la hora que se habla del caso de un impuesto vinculado con el rubro ambiental. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que ya hay antecedentes con el Impuesto Sobre Hospedaje , el Impuesto Sobre la Nómina o el Impuesto Sobre Juegos y Sorteos , impuestos específicos creados por el estado en épocas donde sus propios creadores han prometido a los empresarios participación en los comités técnicos, también ha sido testigo de cómo les dan las gracias después de que les avisan y cambian a los funcionarios de los comités técnicos cuando comienza a presentar un problema para la toma de decisiones del destino de los recursos públicos .

