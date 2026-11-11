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Denuncia Arreola contubernio entre Verde y oposición

El morenista considera que no existe una verdadera oposición al oficialismo

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia Arreola contubernio entre Verde y oposición
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      Las votaciones en el Congreso del Estado evidencian acuerdos entre el Partido Verde (PVEM), el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, pese a que públicamente se presentan como fuerzas políticas adversarias, acusó el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol.

      Desde tribuna, sostuvo que en el Legislativo no existe una oposición real y cuestionó que las bancadas respalden mutuamente sus propuestas. Como ejemplo, señaló que el Verde vota a favor de los planteamientos de la priista Sara Rocha, mientras que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano respaldan las propuestas del partido gobernante.

      También puso en duda el supuesto antigallardismo de quienes respaldan al alcalde Enrique Galindo Ceballos y reprochó que las bancadas respalden a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando les conviene, pero mantengan acuerdos con el PRIAN.

      "Aquí no existe la oposición. Aquí es o Morena o el Verde", afirmó el legislador, quien exigió a las demás fuerzas políticas definirse entre el proyecto de transformación y el PRIAN. Aseguró que no se puede respaldar al movimiento de manera selectiva y, al mismo tiempo, votar a favor de las propuestas de sus adversarios políticos.

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      Las críticas también se extendieron a la discusión sobre una reforma al Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta por el diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías.

      El dictamen plantea establecer un plazo de cinco días hábiles para actualizar los textos legislativos después de su publicación oficial. Arreola pidió retirar la propuesta al señalar que Morena presentó desde el 19 de marzo una iniciativa para regular todas las áreas del Instituto, mientras que el proyecto en discusión fue presentado el 2 de junio.

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