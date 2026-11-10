logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

Luego de ser captados en un restaurante, señaló que se trató de una práctica cotidiana de diálogo

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 10, 2026 04:09 p.m.
A
Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de ser observado tomando café con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y diputado local, Marco Gama Basarte, negó que exista algún acuerdo político o electoral entre ambos.

      Argumentó que el encuentro respondió a una práctica cotidiana de diálogo con distintos actores políticos y no a una negociación rumbo al próximo proceso electoral.

      Gama Basarte reconoció que la reunión coincidió con el ambiente político que actualmente se vive en San Luis Potosí, pero insistió en que no tuvo una finalidad electoral. Sostuvo que la cordialidad entre los distintos niveles de gobierno no representa debilidad y consideró que mantener una buena relación entre autoridades permite evitar divisiones que terminan afectando a la ciudadanía.

      El legislador defendió que MC busca contribuir al entendimiento y respeto entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Añadió que su partido está dispuesto a servir como un medio para generar armonía política. "En Movimiento Ciudadano, pues nos ocupa el que haya un buen entendimiento, que haya respeto entre los diferentes poderes, nosotros somos uno de ellos y también pues estamos en esa disposición de ser un un un medio pues para eh buscar la armonía entre los diferentes espacios de gobierno", expresó.

      Ante los cuestionamientos sobre si el acercamiento con Galindo contradice la postura de MC de competir sin alianzas, Gama dijo que dialogar con otros actores políticos no implica una decisión electoral.

      Precisó que las determinaciones corresponden a los órganos colegiados del partido y a la Coordinación Nacional, y aseguró que hasta este 10 de noviembre de 2026 no existe ninguna definición electoral respecto a otras fuerzas políticas.

      Por otra parte, al ser cuestionado sobre las declaraciones del diputado Carlos Arreola, quien señaló que Movimiento Ciudadano aprueba todo al partido en el gobierno en turno, respondió: "Que venga a las sesiones, que venga a votar, para que luego no se queje".

      LEA TAMBIÉN

      PRI perfila a Galindo a gubernatura

      El partido plantea ceder la alcaldía capitalina al PAN en una eventual alianza

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión
      Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

      Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Luego de ser captados en un restaurante, señaló que se trató de una práctica cotidiana de diálogo

      Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso
      Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso

      Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Cuestionó que las bancadas de PVEM, PRI, PAN y MC respalden mutuamente sus propuestas

      Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán
      Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

      Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

      SLP

      Pulso Online

      El diputado exigió a Galindo publicar los precios unitarios y el expediente de la obra

      Valor de vivienda crece 7.1% en SLP al tercer trimestre
      Valor de vivienda crece 7.1% en SLP al tercer trimestre

      Valor de vivienda crece 7.1% en SLP al tercer trimestre

      SLP

      Agencias

      Es un 0.5% menor al promedio nacional acumulado, según la Sociedad Hipotecaria Federal