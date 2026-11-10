Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

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San Luis Potosí, SLP. El diputado local Luis Fernando Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría especial al puente vehicular Jacobo Payán. Desde la tribuna del Congreso, exigió al alcalde Enrique Galindo Ceballos explicar cómo se calcularon los 244.9 millones de pesos del contrato.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización cuestionó que la explicación del alcalde se limitara a mencionar el IVA y algunos componentes de la obra, como el colector y el alumbrado, sin detallar cuánto se presupuestó por cada concepto.

"Las declaraciones viscerales y los videos apresurados en redes no sustituyen la transparencia", dijo Gámez.

El legislador pidió que el Ayuntamiento haga público el expediente técnico completo, incluidas las propuestas económicas y el fallo de la licitación. También solicitó identificar a los beneficiarios finales del contrato.

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El IFSE ya anunció una revisión de la obra

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló un posible sobrecosto y citó un monto de 273 millones de pesos. Galindo respondió que esa cifra correspondía a una etapa previa de la licitación y sostuvo que el contrato se firmó por 244.9 millones de pesos, IVA incluido.

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El IFSE anunció por separado una revisión técnica y financiera en coordinación con la Contraloría General del Estado. El organismo cotejará los pagos con el avance físico de la obra y verificará si el Ayuntamiento acredita la autorización y la disponibilidad de recursos para 2027.