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Denuncia dirigente de AN precampaña ilegal

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia dirigente de AN precampaña ilegal
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      El secretario general en funciones de presidente estatal del PAN, Enrique Dahud Uresti, acusó al secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña y consideró que debería solicitar licencia al cargo, si se mantendrá enfocado en competir por una diputación federal de aquella zona del estado.

      Uresti denunció que Torres Sánchez encabezó, en día y horario hábil, una reunión en Matehuala que fue convocada como un encuentro "apartidista", pero en la que, afirmó, estuvo presente el presidente estatal del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho. Para el dirigente panista, la presencia de actores partidistas contradice el carácter con el que fue presentada la actividad.

      El líder del PAN señaló que de manera engañosa, se convocó a esta reunión a Coparmex con la intención de dar una apariencia apartidista a una reunión que, desde su perspectiva, terminó teniendo un carácter proselitista en favor del Partido Verde.

      Dahud Uresti calificó como "mañosa" y confusa la convocatoria al encuentro y sostuvo que, si Guadalupe Torres Sánchez ya está concentrado en construir una eventual candidatura a una diputación federal, lo procedente sería que solicite licencia a su cargo como secretario general de Gobierno.

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