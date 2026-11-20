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Dos cantinas ubicadas en la colonia Polanco se mantienen sin acatar las restricciones del Reglamento de Comercio por ruido y riñas constantes. Habitantes de la zona hacen el llamado al director de Comercio, Angel de la Vega y al de Ecología, Jaime Mendieta Rivera para que revisen a los dos establecimientos, ubicados en avenida Carranza 2370 y 2380.

"Los propietarios de las cantinas llamadas Schaltier y Mamitas, continuamente violan los reglamentos de Comercio y Ecología y no hay consecuencias", señalan los residentes aledaños.

Mencionan que se les ha exhortando a aislar su ruido, pero ambos lugares persisten en alterar las normas tanto de Ecología como de Comercio.

Los denunciantes comentan que hay habitantes que aún viven en los alrededores, situación que no considera ninguna de las direcciones mencionadas por lo que es necesario que apliquen la ley a estos dos lugares que no respetan horarios de funcionamiento y además de exceden el aforo de sus lugares e incluso tienen a clientes consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública hasta pasadas las dos de la mañana.

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Los afectados advirtieron que de no obtener respuesta de las direcciones señaladas, pedirán audiencia con el alcalde Enrique Galindo para solicitarle revisar los casos y se exija a estos bares acatar la normativa o que sean clausurados definitivamente. Mencionan que su queja ya tiene número de reporte en Ecología con el folio EC26152171, pero nada ha sucedido.

Los denunciantes llaman también a Protección Civil Municipal, Gobernación Estatal y Salud, para que realicen revisiones, pues son lugares que manejan alimentos y no cuentan ni con extintores.