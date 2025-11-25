Denuncian malos manejos de líder sindical en Soledad

Integrantes del Sindicato Democrático de Soledad, denunciaron que el dirigente Fernando Cárdenas González, ha restringido el acceso a las instalaciones sindicales y negado diversos apoyos a la base trabajadora bajo el argumento constante de que “no hay recursos”, pese a que las cuotas sindicales se aportan de manera puntual.

Los inconformes señalaron que durante años aportaron cuotas, cooperaciones y sacrificios económicos para levantar el edificio que hoy funge como sede sindical. Sin embargo, aseguran que el inmueble se utiliza con mayor frecuencia para actividades privadas, eventos familiares y reuniones del círculo cercano del líder, mientras que a los trabajadores se les responde que el espacio no está disponible o que no existen fondos para respaldar sus solicitudes.

De acuerdo con testimonios, esta situación ha generado la percepción de que Fernando Cárdenas, habría “confundido el patrimonio colectivo con el patrimonio personal”, ya que afirman que la administración de los recursos y de la sede se realiza de manera unilateral y sin informar a los agremiados sobre el destino de las cuotas sindicales.

Además, trabajadores relataron que becas, apoyos médicos, materiales o incluso el uso del salón sindical son negados bajo la misma explicación de falta de recursos, pese a que el edificio y las cuotas fueron construidos y financiados por la propia base. “Solo hay para unos cuantos”, señalaron.

