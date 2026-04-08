Denuncian ofertas de trabajo fraudulentas

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido al menos una decena de denuncias relacionadas con ofertas de trabajo fraudulentas difundidas a través de redes sociales, informó su titular, María Manuela García Cázares, quien advirtió sobre el riesgo en el manejo de datos personales por parte de los afectados.

La fiscal detalló que, si bien hasta el momento no se ha concretado la comisión de algún delito, existe preocupación entre las víctimas debido a que proporcionaron información sensible a supuestos empleadores que posteriormente desaparecen sin dejar rastro.

"Lo que sabemos es que son casos en donde se les hace la oferta de trabajo en redes sociales, sin embargo no son ciertas, tenemos ya varias denuncias por este tipo de hechos, que han sido a través de redes sociales", explicó.

Precisó que, de los distintos tipos de fraudes denunciados ante la institución, alrededor de 10 carpetas de investigación corresponden específicamente a este tipo de engaños vinculados con falsas oportunidades laborales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García Cázares subrayó que, a diferencia de otros estados donde estas prácticas derivan en delitos como extorsión o robo tras citar a los interesados, en San Luis Potosí los casos detectados hasta ahora se limitan al contacto inicial, el envío de documentación y la posterior desaparición de los supuestos reclutadores.