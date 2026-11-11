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Denuncian que hay maltrato animal en circo

Refieren abusos contra un pony con las patas lastimadas

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian que hay maltrato animal en circo
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      Un pony con las patas lastimadas, obligado presuntamente a cargar niños y realizar actos que le provocan dolor, es uno de los animales que se encontrarían en condiciones de maltrato en un circo instalado en el municipio de Cerritos.

      La denuncia también señala la presencia de un elefante y otros ejemplares que, de acuerdo con activistas, estarían sometidos a condiciones inadecuadas y sin atención veterinaria.

      Karla García, de la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, y Margarita López, de Amigos de Corazón México, informaron que recibieron un reporte sobre la situación de los animales y anunciaron que acudirían al municipio para solicitar la intervención de las autoridades e intentar incautar a los ejemplares.

      A través de redes sociales se ha identificado al espectáculo como presuntamente Circo Osorio M.R. y señalaron que la presencia de animales vivos en este tipo de espectáculos está prohibida, por lo que exigieron investigar las condiciones en las que se encuentran.

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      Las activistas cuestionaron la falta de acciones de las autoridades frente a la denuncia y pidieron la intervención de los tres niveles de gobierno. Entre las autoridades señaladas se encuentran la alcaldesa de Cerritos, Ruth Liliana Castillo Montelongo, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Advirtieron que la salud de los animales está en riesgo y exigieron que se les reconozca y proteja como seres sintientes, conforme a los derechos establecidos a nivel constitucional.

      La denuncia se suma a la exigencia de las organizaciones civiles para endurecer las sanciones por maltrato animal mediante la iniciativa de la Ley Hope, que busca aumentar las penas por estos actos.

      García explicó que la propuesta ya fue aprobada en la Comisión de Primera Justicia, aunque no en los términos planteados originalmente por el colectivo que la impulsa.

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