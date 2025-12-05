logo pulso
SLP

Apoyarán operatividad de servicios en Pozos

Por Samuel Moreno

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Apoyarán operatividad de servicios en Pozos

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la designación de Patricia Aradillas como nueva presidenta concejal de Villa de Pozos, representa “una oportunidad” para la delegación recién municipalizada y afirmó que desde su administración, tendrá todo el apoyo necesario para garantizar la operación de los servicios y la coordinación institucional.

Al ser cuestionado sobre los cambios internos en el Concejo de Villa de Pozos y las acusaciones que involucran a regidores priistas y panistas por presunta división de recursos, el edil capitalino evitó opinar y sostuvo que se trata de asuntos estrictamente internos; “son definiciones que se dan allá, en su entorno político; yo soy muy respetuoso de lo que esté pasando políticamente en Pozos”, señaló el alcalde capitalino.

Galindo destacó que, pese a la reciente transición, ambas administraciones ya mantienen acuerdos de trabajo en temas esenciales como suministro de agua y seguridad pública en la zona limítrofe. Recordó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí incluso ha facilitado camiones recolectores de basura para apoyar en la prestación del servicio dentro de Villa de Pozos.

