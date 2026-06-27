Autobús se estrella contra "nodriza" en la Valles-Tampico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ÉBANO.- Un autobús de la línea Transportes Vencedor chocó por alcance contra un tráiler tipo "nodriza" sobre la carretera Valles-Tampico, en la zona urbana de Ébano.

El percance ocurrió este sábado, cuando el operador de un tráiler que transportaba vehículos de modelo reciente y se dirigía a Tampico, Tamaulipas, hizo alto en el entronque con la avenida Manuel C. Lárraga, en la colonia Bermúdez.

Detrás circulaba el autobús número 885, cuyo conductor no alcanzó a detener la unidad y terminó impactándose contra el remolque trasero del tráiler.

Los daños materiales en el autobús fueron cuantiosos, pero, de manera afortunada, no hubo personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que ambos conductores llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas aseguradoras.