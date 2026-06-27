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Autobús se estrella contra "nodriza" en la Valles-Tampico

El accidente ocurrió en la colonia Bermúdez, donde el tráiler hizo alto y el autobús no pudo detenerse a tiempo.

Por Huasteca Hoy

Junio 27, 2026 03:42 p.m.
A
Autobús se estrella contra nodriza en la Valles-Tampico
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      ÉBANO.- Un autobús de la línea Transportes Vencedor chocó por alcance contra un tráiler tipo "nodriza" sobre la carretera Valles-Tampico, en la zona urbana de Ébano.

      El percance ocurrió este sábado, cuando el operador de un tráiler que transportaba vehículos de modelo reciente y se dirigía a Tampico, Tamaulipas, hizo alto en el entronque con la avenida Manuel C. Lárraga, en la colonia Bermúdez.

      Detrás circulaba el autobús número 885, cuyo conductor no alcanzó a detener la unidad y terminó impactándose contra el remolque trasero del tráiler.

      Los daños materiales en el autobús fueron cuantiosos, pero, de manera afortunada, no hubo personas lesionadas.

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      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que ambos conductores llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas aseguradoras.

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      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió en la colonia Bermúdez, donde el tráiler hizo alto y el autobús no pudo detenerse a tiempo.

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