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Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela

Más de 30 mil efectivos y médicos internacionales trabajan en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira

Por EFE

Junio 27, 2026 04:06 p.m.
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Foto: AP

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      El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 heridos.

      "A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

      Rodríguez agregó que hay, hasta el momento, 3.238 personas heridas, así como 3.142 familias damnificadas.

      Igualmente, dijo que hasta este sábado han sido atendidas por las autoridades 73.736 familias, especialmente en el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto del miércoles.

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      El diputado señaló que han llegado al país 16 médicos de Curazao para la atención de las víctimas.

      Además, sostuvo que hay más de 30.000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas.

      Rodríguez volvió a pedir a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada para la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio.

      También señaló que en el Poliedro de Caracas se está llevando a cabo el registro de voluntarios para organizar el traslado.

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      Más temprano, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que durante la madrugada de este sábado se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira a las familias afectadas.

      Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

      La presidenta encargada se reunió el viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar las operaciones de rescate y atender a las víctimas de los terremotos.

      Además, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recogidas de insumos y traslado de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

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