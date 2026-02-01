Desalojo de tamalero fue apegado al protocolo

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, informó que la dependencia actuó conforme a la ley y a los protocolos establecidos, tras la difusión en redes sociales de un video relacionado con un supuesto inspector municipal y una comerciante informal en el Centro Histórico.

El funcionario explicó que se trata de una persona que vende tamales a las afueras del Registro Civil, en una zona donde no se ha otorgado ningún permiso para comercio ambulante, por lo que el puesto fue infraccionado en más de diez ocasiones. Detalló que, durante una de las intervenciones previas, el hijo de la comerciante agredió físicamente a un inspector, además de causar daños a una camioneta propiedad del Ayuntamiento, hechos por los cuales se presentaron las denuncias correspondientes, respaldadas con videos y fotografías.

De la Vega Pineda señaló que este viernes, por la mañana, personal de la Dirección de Comercio, volvió a retirar el puesto al reincidir en la instalación sin autorización. Posteriormente, al retirarse los inspectores del lugar, el mismo individuo habría agredido al administrador del mercado Camilo Arriaga, que depende de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, por lo que fue detenido por la Policía Municipal y puesto a disposición de la autoridad competente.

