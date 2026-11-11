Propone líder de CEMexicano eliminar Impuesto a Nóminas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano) Capítulo San Luis, Jaime Chalita Zarur, propuso la desaparición del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), porque más bien a ese dinero se le debería dar otro uso que dignifique la vida de quienes trabajan para generarlo.

Propuesta para eliminar el impuesto sobre la nómina

Explicó que ese impuesto representa un recurso que debería de estar en el bolsillo de los trabajadores.

Agregó que es importante que los legisladores escuchen las propuestas, y por lo pronto considerar que ese tributo se acabe para que no se quede en manos del gobierno, sino que se incorpore al salario integrado de los trabajadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cumplimiento de normas internacionales y mejora salarial

Dijo que se tiene que trabajar sobre mejores condiciones, porque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece los criterios para cumplir con las normas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia de competitividad salarial, lo que ha venido avanzando con las acciones para nivelar el salario mínimo.

Añadió que la OIT ha señalado a México por pagar un salario muy bajo y juzgó que le asiste la razón, porque no se compara lo que se percibe aquí, por ejemplo con los sueldos en Alemania, donde pagan a 25 dólares la hora de trabajo.

La medida de mejora de las condiciones que forma parte de la propuesta, sería paralela a la reingeniería financiera de las empresas, de manera que permita reinventar el financiamiento de las empresas y cumplir con ese postulado de las 40 horas laborales por semana.