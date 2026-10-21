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Desarrollos de condominios deberán tener medidores independientes de agua

Por Rolando Morales

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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      Los nuevos desarrollos habitacionales a los que Interapas otorga viabilidad técnica deberán contar con tomas y medidores individuales de agua potable, una medida con la que el organismo busca evitar conflictos entre vecinos por la distribución y el pago del servicio, informó Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de la Dirección General del organismo.

      El funcionario explicó que en colonias como Reyitos, persisten problemas en edificios multifamiliares antiguos, donde se autorizaron tomas compartidas para abastecer a varios departamentos. Bajo ese esquema, el consumo se distribuye entre las viviendas de un mismo bloque, sin considerar necesariamente cuántas personas habitan en cada una.

      Esta modalidad ha generado inconformidades entre residentes que deben cubrir el pago del agua de manera proporcional, aunque existan diferencias en el número de habitantes y, por tanto, en el consumo de cada departamento. La situación también provoca desacuerdos cuando algunos usuarios no pagan, pues el suministro y el cobro están vinculados a una sola toma.

      Jaimes Núñez señaló que los criterios utilizados años atrás para autorizar este tipo de instalaciones eran distintos a los actuales, por lo que Interapas busca evitar que el problema se reproduzca en los proyectos habitacionales nuevos. Para ello, los desarrolladores deben instalar conexiones individuales como parte de las condiciones técnicas para la distribución del volumen de agua autorizado.

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