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Desarticulan banda que robaba a transportistas

Ubican inmuebles usados para resguardar mercancía hurtada

Por Rubén Pacheco

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Desarticulan banda que robaba a transportistas
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      La reciente desarticulación de una banda de autotransporte que operaba en la capital potosina, se debió a la identificaron de patrones de operación y rutas de traslado, reveló la Guardia Nacional (GN).

      De acuerdo con la corporación estatal, también se logró ubicar inmuebles utilizados en la ciudad de San Luis Potosí para el resguardo de mercancía robada al sector transportista.

      Complementó que la ejecución de dos órdenes de cateo encabezadas por la FGR, derivó del análisis de gabinete, procesamiento de denuncias y despliegues de inteligencia operativa en la capital del estado.

      Refirió que luego de la intervención, se logró arresto de nueve presuntos criminales, entre ellos a Juan José N., liderazgo identificado como miembro de una facción delictiva con presencia en la región.

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      Expuso que se aseguraron siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, más de mil 500 antenas para inhibidores de señal y 72 inhibidores de señal portátiles.

      Así como dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas; fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación.

      En otro inmueble, el aseguramiento consistió en un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, 30 inhibidores de señal portátiles, 359 antenas para inhibidores de señal, seis montacargas, 10 vehículos, más de 100 autopartes, tres dispositivos electrónicos y 297 tarimas con mercancía robada.

      Remató al complementar que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la FGR a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la  Guardia Civil Estatal (GCE).

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