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Descarta el IMEI distanciamiento de gobierno de San Luis y EU

Por Rubén Pacheco

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Descarta el IMEI distanciamiento de gobierno de San Luis y EU
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      Aunque no especificó a qué se refería, Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), sostuvo que no existe distanciamiento entre el Gobierno del Estado y el gobierno de los Estados Unidos de América. 

      "Es una relación constante, de mucho agradecimiento de parte de ellos. Mucho agradecimiento obviamente del gobernador y nada más fuera de la realidad que haya un problema de distanciamiento", aseveró Hernández Segura. 

      El directivo estatal presumió que la relación bilateral entre San Luis Potosí y la administración estadounidense, es una de las mejores en comparación con otras entidades federativas. 

      Anunció que el próximo mes se celebrará la XXVIII feria de pasaporte americano, coordinado directamente con la Unión Americana, evento que comprueba la colaboración y agradecimiento mutuo. 

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      "Por ahí ha habido unas notas en lo que tratan de hacer y marcar una diferencia entre el Gobierno del Estado y el gobierno americano. Nada más fuera de la realidad", remató el entrevistado.

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