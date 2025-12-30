Desciende temperatura en SLP por ingreso del Frente 25

El ingreso del frente frío número 25 provocó un descenso generalizado de temperaturas en San Luis Potosí, así como lluvias puntuales en zonas serranas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En la zona centro del estado, las temperaturas máximas se ubicaron alrededor de los 12 grados centígrados, mientras que en la región Huasteca alcanzaron hasta los 16 grados. En cuanto a las mínimas, se reportaron valores cercanos a los 7 grados en la zona centro y de 8 grados en el Altiplano potosino.

Las condiciones climáticas generadas por este sistema frontal mantienen un ambiente frío a muy frío, principalmente durante las primeras horas del día y por la noche, por lo que autoridades recomendaron tomar precauciones para reducir riesgos a la salud y evitar incidentes en viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el uso de ropa abrigadora en capas, la revisión de calentadores y estufas para asegurar una adecuada ventilación, así como la protección de tuberías para evitar daños por bajas temperaturas. También se hizo un llamado a mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.