Desconocen organización instalación del Comité Estatal de Partería

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La Organización de Parteras M´im T´sabal desconoció el Comité Estatal de Partería instalado por la Secretaría de Salud y exigió su retiro inmediato, al asegurar que fue creado sin consultar a las parteras indígenas ni a las comunidades originarias. El colectivo sostuvo que su integración vulnera el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, además de representar un intento por subordinar la partería tradicional al sistema de salud institucional.

El pronunciamiento fue emitido después de que, el pasado 8 de julio, la Secretaría de Salud instaló el Comité Estatal de Partería, encabezado por la titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, y la directora de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez. La organización afirmó que las autoridades omitieron realizar una consulta previa, pese a que el artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando una medida administrativa pueda afectar sus derechos, así como su autonomía para ejercer y fortalecer la medicina tradicional y la partería.

M´im T´sabal señaló que la creación del comité da continuidad a una política que, desde hace años, condiciona el ejercicio de la partería tradicional mediante registros, certificaciones, capacitaciones y procesos de profesionalización. A su juicio, tanto la aplicación de la NOM-020 como la conformación de estos órganos estatales han reducido la autonomía de las parteras y debilitado un modelo de atención que las comunidades indígenas han preservado por generaciones.

Entre sus exigencias, la organización pidió armonizar la legislación estatal con las reformas a la Ley General de Salud aprobadas en 2024, las cuales obligan a las autoridades a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la partería tradicional sin condicionarlo a certificaciones, al reconocer como suficiente el aval de las propias comunidades.

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