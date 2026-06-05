Desde 300 perfiles y sitios atacan al alcalde EG

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó emprender acciones legales por la difusión de una ficha de búsqueda en la que apareció su imagen y anunció que, en lugar de recurrir a tribunales, dará a conocer públicamente lo que considera una red de páginas digitales dedicada a desacreditarlo.

Luego de que en días recientes surgieran cuestionamientos sobre una posible denuncia relacionada con ese caso, el presidente municipal afirmó que no promoverá ningún procedimiento jurídico y que su postura será explicada de manera más amplia en una próxima presentación pública.

Galindo adelantó que exhibirá información sobre más de 300 páginas y perfiles que, según sostiene, han mantenido una estrategia constante de ataques contra su persona y su administración.

El edil aseguró que la actividad de estos espacios no se limita a su figura, sino que también involucra a funcionarios municipales, al referirse a la reciente difusión de contenidos relacionados con el director de Deportes del Ayuntamiento.

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El alcalde argumentó que una de las razones por las que decidió no proceder legalmente es la dificultad para identificar a los responsables de algunas de estas plataformas digitales. Señaló que, en varios casos, no existe información que permita ejercer mecanismos como el derecho de réplica o establecer contacto formal con quienes administran dichos espacios.

La decisión ocurre en medio del debate generado por la circulación de la ficha de búsqueda con su imagen, un episodio que provocó reacciones tanto en el ámbito político como en redes sociales. Sin embargo, Galindo optó por trasladar la discusión al terreno público, donde buscará exponer la operación y alcance de las páginas que considera responsables de campañas de desinformación y ataques sistemáticos.