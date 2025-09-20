Desigual, reparto de agua en SLP

Un estudio académico publicado en la revista Water reveló que la zona metropolitana de San Luis Potosí atraviesa una profunda desigualdad en el acceso al agua potable, relacionada con el crecimiento urbano y desarrollos inmobiliarios con rasgos de gentrificación. La investigación, elaborada por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y expertos internacionales, advierte que el déficit hídrico es ya estructural y pone en riesgo la sostenibilidad del recurso en la capital.

Según los datos del documento, el oriente de la capital disfruta de 3.2 veces más agua que Soledad y el centro de la ciudad.

Los resultados muestran contrastes extremos: mientras en la zona Poniente, donde se ubican fraccionamientos como Club de Golf La Loma, Villantigua y El Pedregal, el consumo concesionado asciende a 491 litros por habitante al día, en Soledad de Graciano Sánchez y el Centro-Sur apenas alcanza 152 y 166 litros, respectivamente. Estas cifras se encuentran muy por debajo del promedio metropolitano de 217 litros diarios, y triplican lo recomendado por la ONU como derecho humano al agua (que es de 50 a 100 litros por persona).

El organismo operador Interapas administra 109 pozos públicos, que en 2021 concesionaron un total de 94.3 millones de metros cúbicos anuales para abastecer a 1.19 millones de habitantes. Sin embargo, en 2020 solo se extrajeron 89.7 millones de metros cúbicos, debido a fugas, fallas técnicas y la antigüedad de la red hidráulica, que ha llegado al fin de su vida útil.

La investigación destaca que el 96% del agua que consume la capital proviene del acuífero profundo de San Luis Potosí, cuya recarga puede tardar hasta 5 mil años. Solo un 4% procede del acuífero somero, cuya zona de recarga se ubica en las faldas de la Sierra de San Miguelito.

El estudio concluye que sin cambios en la planeación urbana, la gestión de Interapas y la protección de las zonas de recarga, la crisis de agua en San Luis se agudizará.

El estudio fue elaborado por Abraham Cárdenas-Tristán, Alfredo Galván-Medina, Óscar Reyes-Cárdenas, Hao Wu, Rodolfo Cisneros-Almazán y Guadalupe Galindo-Mendoza, investigadores de la UASLP y otras instituciones.