Desplegarán brigadas de limpieza en Av. Juárez

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que, tras las intensas lluvias registradas en la zona serrana de San Juan de Guadalupe, se desplegarán brigadas de limpieza en la Avenida Juárez y áreas aledañas, luego de que el desgajamiento de un cerro arrastrara miles de litros de agua, lodo y piedras hacia esta vialidad.

El funcionario detalló que los trabajos se realizan con acciones de limpieza no solo en la Avenida Juárez, desde el tramo de la Feria Nacional Potosina hasta la Colonia Satélite, sino también en la periferia y en la zona de Satélite, donde los escurrimientos dejaron acumulaciones considerables de tierra.

Respecto a otras obras en curso, precisó que las afectaciones fueron mínimas, principalmente por la interrupción temporal de los trabajos debido a la lluvia, sin daños mayores. Subrayó que, en vialidades como Gran Sol, Pedregal y la lateral de Salvador Nava, las labores avanzan con normalidad; mientras que la Avenida de las Presas registra un progreso del 85%.

El titular de Obras Públicas enfatizó que la limpieza en Juárez y Satélite se mantendrá durante los próximos días para restablecer la movilidad peatonal y vehicular en esta zona clave de la capital potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a esta declaración, un reciente recorrido en la zona confirmó que la mencionada avenida aún se encuentra afectada por los deslaves, mientras que un considerable encharcamiento se concentra a la altura de la calle Xochimilco, afectando la movilidad de peatones y automovilistas.