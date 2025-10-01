logo pulso
¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Elimina gobierno poceño videos de sesiones del Concejo

Actualmente no es posible acceder a ningún registro de las reuniones de las y los concejales

Por Leonel Mora

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Aparentemente el gobierno de Villa de Pozos, eliminó de sus plataformas las transmisiones recientes y antiguas de las sesiones del Concejo Municipal, restringiendo así, el acceso ciudadano a sus contenidos a pesar de que la Ley del Municipio Libre del Estado, obliga a que dichas sesiones sean públicas y transmitidas por medios electrónicos.

Sesiones anteriores fueron transmitidas en el perfil oficial de Facebook "Municipio de Villa de Pozos", principal medio de comunicación del Concejo con la población, sin embargo, actualmente no es posible acceder a ningún video de las reuniones de las y los concejales, como tampoco en la página web oficial https://www.villadepozos.gob.mx/

El artículo 21 de la Ley del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en su párrafo sexto, ordena a todos los ayuntamientos, incluidos los de nueva creación, a garantizar el carácter público de sus sesiones. Villa de Pozos, al carecer de un reglamento interno propio, se rige supletoriamente por el del Ayuntamiento de la capital, el cual también contempla la transmisión abierta como principio de transparencia.

El párrafo séptimo del mismo artículo señala que "únicamente podrán celebrarse sesiones privadas a petición del presidente municipal o de la mayoría de los miembros del cabildo, cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Cabildo o de los servidores públicos de la administración municipal, o bien cuando se rindan informes en materia contenciosa".

La falta de acceso a las sesiones del Concejo Municipal ha generado inquietud entre habitantes y actores políticos que consideran que, en lugar de fortalecer su legitimidad institucional, el nuevo municipio parece dar pasos atrás en materia de rendición de cuentas.

