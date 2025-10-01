Procesan a sujeto por tentativa de homicidio

Agentes de la Delegación Uno de la Fiscalía General del Estado, obtuvieron el auto de vinculación a proceso de José “N”, quien fue señalado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El imputado presuntamente ingresó a la casa de la víctima, reclamándole diversas situaciones; además, la lesionó con una cuchilla y causó daños en su domicilio ubicado en el municipio de Zaragoza. Elementos preventivos detuvieron a este sujeto, a quien pusieron a disposición de la FGESLP, donde se le aperturó la carpeta de investigación correspondiente y, con ella, fue llevado ante un Juez de control, mismo que calificó como legal la detención.

En la misma audiencia, agentes fiscales solicitaron la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del probable responsable.

La autoridad judicial concedió ambas peticiones y agregó que serán cuatro meses de investigación complementaria; período destinado para que ambas partes agreguen más datos de prueba al proceso penal.

