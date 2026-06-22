Destaca en V. de Pozos avance en obras públicas

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La concejal presidenta de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, aseguró que el municipio no debió enfrentar situaciones que, a su juicio, obstaculizaron su desarrollo, al señalar que actualmente se vive una etapa de mayor estabilidad administrativa y avance en obras públicas.

En el contexto del próximo proceso electoral previsto para el siguiente año, la funcionaria sostuvo que la renovación de autoridades representará un beneficio directo para la ciudadanía, al considerar que "los ganadores serán los habitantes de Villa de Pozos", luego de años de abandono en distintas zonas del municipio.

Aradillas destacó que, durante la gestión del actual Concejo, se han ejecutado más de 50 obras en distintas áreas del territorio municipal, además de acciones complementarias impulsadas por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, particularmente en materia de infraestructura y recuperación de espacios públicos.

Asimismo, subrayó la rehabilitación de unidades deportivas y la recuperación de diversas áreas recreativas, lo que —dijo— ha permitido mejorar las condiciones de convivencia social en colonias que anteriormente presentaban rezago en servicios.

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