logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Fotogalería

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Destaca en V. de Pozos avance en obras públicas

Por Samuel Moreno

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La concejal presidenta de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, aseguró que el municipio no debió enfrentar situaciones que, a su juicio, obstaculizaron su desarrollo, al señalar que actualmente se vive una etapa de mayor estabilidad administrativa y avance en obras públicas.

      En el contexto del próximo proceso electoral previsto para el siguiente año, la funcionaria sostuvo que la renovación de autoridades representará un beneficio directo para la ciudadanía, al considerar que "los ganadores serán los habitantes de Villa de Pozos", luego de años de abandono en distintas zonas del municipio.

      Aradillas destacó que, durante la gestión del actual Concejo, se han ejecutado más de 50 obras en distintas áreas del territorio municipal, además de acciones complementarias impulsadas por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, particularmente en materia de infraestructura y recuperación de espacios públicos.

      Asimismo, subrayó la rehabilitación de unidades deportivas y la recuperación de diversas áreas recreativas, lo que —dijo— ha permitido mejorar las condiciones de convivencia social en colonias que anteriormente presentaban rezago en servicios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Agrupamiento K9 da plática sobre cuidado animal en primaria
        Agrupamiento K9 da plática sobre cuidado animal en primaria

        Agrupamiento K9 da plática sobre cuidado animal en primaria

        SLP

        Redacción

        La Guardia Civil Estatal informó que participaron 623 alumnos y 48 docentes

        Lluvias dejan afectaciones en municipios del Altiplano
        Lluvias dejan afectaciones en municipios del Altiplano

        Lluvias dejan afectaciones en municipios del Altiplano

        SLP

        Pulso Online

        Protección Civil informó que no ha sido necesario evacuar personas ni habilitar albergues

        EU, segundo país extranjero con mayor inversión privada en SLP: Gallardo
        EU, segundo país extranjero con mayor inversión privada en SLP: Gallardo

        EU, segundo país extranjero con mayor inversión privada en SLP: Gallardo

        SLP

        Redacción

        El gobernador afirmó que la seguridad ha favorecido la llegada de capital extranjero al estado

        Interapas atiende 27 taponamientos por basura en drenajes
        Interapas atiende 27 taponamientos por basura en drenajes

        Interapas atiende 27 taponamientos por basura en drenajes

        SLP

        Rubén Pacheco

        Durante la última semana, Interapas atendió 27 reportes de obstrucciones causadas por basura y escombro en la red sanitaria.