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Destituir a Argüelles Moreno rebasa facultades del Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Destituir a Argüelles Moreno rebasa facultades del Congreso
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      La exigencia de destituir a Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), rebasa las facultades directas del Congreso del Estado, reconoció Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo.

      Ante la demanda del colectivo Vozes para liberar las instalaciones del organismo, el diputado ofreció revisar las vías legales para atenderlas.

      Tras reunirse con las manifestantes, el diputado de Movimiento Ciudadano informó que se comprometió a documentar las quejas pendientes y precisar qué recomendaciones de la CEDH no han sido respondidas y cuánto tiempo llevan sin atención.

      También recordó que la comisión legislativa aprobó citar a comparecer a Argüelles Moreno, aunque sostuvo que primero deberán escuchar a ambas partes antes de emitir una valoración sobre el desempeño del organismo.

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      Gama Basarte explicó que la destitución no corresponde directamente a la comisión legislativa y que cualquier procedimiento tendría que ajustarse a las vías legales. Añadió que Vozes planteó la posibilidad de promover un juicio político, cuya viabilidad y argumentos deberán revisarse antes de determinar qué acciones pueden emprenderse desde el Congreso.

      El legislador señaló que una eventual remoción requeriría revisar el desempeño de la CEDH y, posteriormente, valorar las propuestas para reponer el proceso mediante una convocatoria. Sin embargo, no anunció ninguna medida concreta para atender la exigencia de las manifestantes más allá del seguimiento de sus quejas y la revisión de las alternativas legales.

      Vozes mantiene tomada la CEDH y condiciona la liberación de las instalaciones a la renuncia de Argüelles Moreno, de la primera visitadora, Begoña Castillo, y de Miguel Carbajal Martínez. El colectivo acusa a los funcionarios de omisiones en la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos y prepara acciones legales, entre ellas un juicio político y denuncias penales. La abogada e integrante del grupo, Natalia Castillo, advirtió que la protesta podría extenderse a otras oficinas si la presidenta no deja el cargo.

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