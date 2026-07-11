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Detectan presuntos casos de barrenador

Se tomaron muestras en 5 comunidades de SGS para su análisis en el laboratorio

Por Flor Martínez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Detectan presuntos casos de barrenador
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      Las condiciones de humedad derivadas de las recientes lluvias, representan un factor de mayor riesgo para la proliferación del gusano barrenador en el ganado de la zona rural de Soledad de Graciano Sánchez, advirtió el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez, quien informó que se han detectado presuntos casos en ejidos como La Tinaja, La Purísima, Los Gómez, Fracción Rivera y San Francisco, por lo que ya fueron enviadas muestras al laboratorio para confirmar el diagnóstico.

      El funcionario explicó que las lesiones se presentan principalmente en becerros recién nacidos, ya que la mosca deposita sus huevecillos en heridas, especialmente en la zona del ombligo o del parto, donde posteriormente las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo del animal.

      Indicó que personal de la dependencia realizó recorridos en comunidades como La Tinaja, La Purísima y Estación Techa, donde recolectó muestras de las denominadas "gusaneras", las cuales fueron enviadas a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) para determinar si corresponden al gusano barrenador o a otro tipo de larvas.

      Señaló que los primeros reportes surgieron hace aproximadamente tres meses; sin embargo, con las lluvias la presencia de moscas aumentó considerablemente, lo que favoreció la aparición de nuevos casos en la zona rural.

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      El director agregó que, además de las afectaciones en animales, se tiene registrado un caso en una persona y al menos tres o cuatro casos sospechosos en ganado, principalmente en los ejidos de La Tinaja, Los Gómez y Fracción Rivera. Explicó que el tratamiento consiste en retirar todas las larvas de las heridas para evitar que completen su ciclo de vida.

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