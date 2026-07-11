Detectan zonas con más narcomenudeo en Pozos

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En diferentes colonias de la ciudad, se han detectado problemas de pandillerismo y narcomenudeo, informó David Valdivia Carranza, director de la Guardia Civil Municipal (GCM) de Villa de Pozos.

Luego de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, refirió que la proliferación de agrupaciones de pandilleros, se han detectado en las plazas Cóndor y Las Águilas, así como en la colonia Ciudad 2000.

Complementó que derivado de las detenciones por la posesión de sustancias ilícitas realizadas en los operativos de seguridad, se identificó la comercialización de droga en las colonias Las Mercedes y Prados Segunda Sección.

Precisó el director que, si bien la policía municipal interviene con medidas de proximidad social, a través de la Dirección de la Juventud del Ayuntamiento existe acercamiento en las colonias con este tipo de problemáticas antisociales.

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En entrevista, Valdivia Carranza estimó que la corporación municipal atiende de forma mensual aproximadamente tres riñas entre grupos pandilleriles, sobre todo, los fines de semana.

El pasado 15 de febrero, la policía capitalina aseguró que el problema de pandillas en la urbe ha disminuido de manera considerable en los últimos años y actualmente representa uno de los temas de menor impacto en materia de seguridad.