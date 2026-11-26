SSPC ha detenido a 13 estatales en 5 años
La corporación municipal capitalina respondió a petición de información
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Entre 2021 y lo que va de 2026, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí detuvo a 13 elementos identificados como policías estatales, de acuerdo con información entregada mediante una solicitud de transparencia.
Detalles confirmados
De acuerdo con el apartado de adscripción, 12 pertenecían a la Guardia Civil Estatal y uno aparece registrado como integrante de la Fiscalía General del Estado.
La respuesta con número de folio 240474426000669 de la Unidad de Transparencia municipal, fechada el 20 de noviembre de 2026, precisa que en 2021 fueron detenidos tres elementos; uno en 2022; cuatro en 2023; ninguno en 2024; dos en 2025 y tres en lo que va de 2026.
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Cronología del caso
Por año, en 2021 los tres casos correspondieron a allanamiento, lesiones y conducir en estado de ebriedad. En 2022 se registró una detención por un siniestro de tránsito con daños y lesiones. Para 2023, los motivos fueron portación de arma de fuego y ataque peligroso, provocar o participar en una riña y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. En 2024 no hubo registros.
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