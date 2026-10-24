Día de Muertos ya se vive en Soledad

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Este viernes 23 de octubre iniciaron las actividades culturales por el Día de Muertos en Soledad de Graciano Sánchez, con la inauguración del altar monumental instalado en la Presidencia Municipal y la presentación de comparsas y sones tradicionales de la Huasteca potosina en la plaza principal.

El altar fue montado a principios de semana por personal de Educación Municipal en el patio central de la Presidencia. La instalación incluye arcos decorados con flor de cempasúchil, flores de papel e imágenes alusivas a las tradiciones del municipio, entre ellas una catrina que representa el tradicional platillo de las enchiladas. La inauguración se realizó a las 18:00 horas de este viernes.

Una hora después comenzaron las presentaciones de comparsas y sones huastecos en la plaza principal, actividades que continuarán el sábado 24 y domingo 25 de octubre, a partir de las 19:00 horas. Se prevé una mayor asistencia el domingo, cuando habitualmente acuden más familias al Jardín Hidalgo.

Como parte de las actividades, este sábado 24 de octubre la Coordinación Municipal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) realizará un concurso de altares en la plaza principal, con la participación de clubes de adultos mayores de distintas colonias del municipio.

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