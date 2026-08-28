Cobach busca ayuda de la UASLP para mejorar plan de estudios

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El Colegio de Bachilleres (Cobach) ha buscado que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) le informe cuáles son los conocimientos que sus estudiantes requieren fortalecer al llegar a la educación superior, pero hasta ahora no ha logrado obtener esa información, reconoció su director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

Explicó que contar con ese diagnóstico permitiría revisar e incluso modificar las materias optativas del bachillerato para mejorar la preparación de los jóvenes. Sin embargo, señaló que no se ha alcanzado un acuerdo con la UASLP para establecer cuáles son las áreas de oportunidad que deben atenderse.

Centeno Trejo cuestionó, además, que se pretenda exigir a un alumno que recién llega de secundaria conocimientos especializados de bachillerato, pues cada nivel educativo tiene contenidos y objetivos propios.

Bajo esa misma lógica, consideró que las universidades no deberían exigir a los jóvenes conocimientos especializados que corresponden a una formación que todavía no han cursado. No obstante, reconoció que el bachillerato debe identificar qué conocimientos requieren mayor atención para facilitar la transición hacia la educación superior.

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El director del Cobach señaló que más del 30 por ciento de la matrícula de la UASLP está integrada por egresados de esa institución. Añadió que, en otras universidades públicas, como la Universidad Intercultural, los tecnológicos, la Universidad Politécnica y las universidades metropolitanas, la proporción de estudiantes provenientes del Colegio se ubica entre 30 y 45 por ciento.