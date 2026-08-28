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Denuncian agresión de inspector y GCE en la Fenapo

Un empresario recibió una boleta de infracción por salir fuera del horario, sin firmar el documento

Por Rubén Pacheco

Agosto 28, 2026 11:52 a.m.
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Denuncian agresión de inspector y GCE en la Fenapo
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      Alrededor de 15 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) amedrentaron hoy por la madrugada a los trabajadores y el propietario de un negocio de alimentos, ubicado al interior de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

      Cerca de las 2:30 horas, cuatro empleados se encontraban realizando labores de limpieza luego de terminar la jornada de venta mientras el dueño los esperaba sentado en una silla, cuando de forma repentina arribaron los oficiales acompañados por un inspector del patronato, dice la denuncia. 

      El inspector de nombre Víctor Manuel le solicitó al empresario, quien pidió el anonimato por temor a represalias, que ya se retiraran de las instalaciones, a lo que el comerciante respondió que estaban a unos minutos de hacerlo, pues solo faltaba terminar las tareas de higienización.

      Pese a la explicación, el verificador se tensó y le entregó una boleta de infracción por salir fuera del horario establecido, cuyo documento no aceptó firmar. En ese momento, sobrevino el amedrentamiento de los gendarmes.

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      A punta de "arrimones" y provocaciones, los guardias civiles comenzaron a rodear al propietario, proferir insultos y exigir que ya se retirara, respondiéndoles que estaba a la espera de sus colaboradores, a quienes debía llevar a sus casas.

      Pese a que él levantó las manos como muestra de que no estaba oponiéndose o tornándose agresivo, los policías lo increparon, insultaron y finalmente lo escoltaron con sus empleados hasta la salida del complejo ferial.

      El denunciante lamentó la actitud de los vigilantes, sobre todo, la carencia de protocolos de actuación en contra de los comerciantes que solo acuden a obtener un ingreso, pagan el costo del espacio y dejan limpio el lugar para no generar fauna nociva.

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