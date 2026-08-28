Fenapo atribuye 367 mil asistentes a "El Potosinazo"

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La organización de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) informó que 367 mil personas asistieron a "El Potosinazo", concierto en el que participaron Grupo Bravoso, Vagón Chicano y Legítimo.

El número fue incluido en un comunicado oficial, pero no se detalló el método de conteo, el registro de accesos ni algún desglose que permita corroborar la estimación.

De acuerdo con el reporte, Grupo Bravoso abrió la presentación y posteriormente subió al escenario Vagón Chicano, agrupación originaria de Cedral. El cierre estuvo a cargo de Legítimo, "El Grande de San Luis".

Durante el espectáculo se interpretaron temas como "Muchacha alegre", "Mi amuleto eres tú", "La moneda", "Pídeme" y "Cuatro paredes". También se realizó una dinámica denominada Kiss Cam mediante las pantallas instaladas en el recinto.

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Fenapo 2026

La programación de El Foro continuará este viernes 28 de agosto con Alameños de la Sierra. Para el sábado 29 están anunciados Liberación, Grupo Toppaz y Tropical Panamá, mientras que Los Tigres del Norte encabezarán la clausura el domingo 30 de agosto.