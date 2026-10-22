Dice Serrano que acudirá a instancias internacionales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue, según el diputado Héctor Serrano Cortés, una maniobra para distraer de la recomendación que señala al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por violaciones a los derechos a la igualdad, la no discriminación y el trato digno. El coordinador de la bancada del PVEM afirmó que continuará con el procedimiento y recurrirá a otras instancias, incluso internacionales, para defender

sus derechos.

La Recomendación 10/2026 deriva de la queja que Serrano presentó contra Zermeño después de que el rector cuestionara su origen y formación académica durante la discusión sobre las pensiones universitarias.

El 27 de marzo, el rector declaró: "Que yo sepa, él no es egresado de nuestra universidad, es más, creo que no es ni potosino". La queja fue presentada por escrito el 6 de abril y la resolución de la CEDH solicitaba una disculpa publica, dar vista al Órgano Interno de Control, registrar al legislador como víctima y capacitar en no discriminación y trato digno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí