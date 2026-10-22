logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dice Serrano que acudirá a instancias internacionales

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Dice Serrano que acudirá a instancias internacionales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue, según el diputado Héctor Serrano Cortés, una maniobra para distraer de la recomendación que señala al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por violaciones a los derechos a la igualdad, la no discriminación y el trato digno. El coordinador de la bancada del PVEM afirmó que continuará con el procedimiento y recurrirá a otras instancias, incluso internacionales, para defender 

      sus derechos.

      La Recomendación 10/2026 deriva de la queja que Serrano presentó contra Zermeño después de que el rector cuestionara su origen y formación académica durante la discusión sobre las pensiones universitarias. 

      El 27 de marzo, el rector declaró: "Que yo sepa, él no es egresado de nuestra universidad, es más, creo que no es ni potosino". La queja fue presentada por escrito el 6 de abril y la resolución de la CEDH solicitaba una disculpa publica, dar vista al Órgano Interno de Control, registrar al legislador como víctima y capacitar en no discriminación y trato digno.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega cacería
        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega cacería

        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega "cacería"

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las multas van de de 35 mil a 58 mil pesos a quienes incumplen la Ley de Transporte, dijo Martínez Acosta

        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT
        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT

        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Martínez Acosta enumeró avances del sistema, pero fue cuestionada sobre la veracidad de las cifras

        Jesús Juárez tiene día de campo en Congreso
        Jesús Juárez tiene día de campo en Congreso

        Jesús Juárez tiene "día de campo" en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El titular de Seguridad Pública recibió hasta elogios de los del Verde Ecologista

        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular
        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se quejan de que desatiende asuntos relacionados con víctimas