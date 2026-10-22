Dice Serrano que acudirá a instancias internacionales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue, según el diputado Héctor Serrano Cortés, una maniobra para distraer de la recomendación que señala al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por violaciones a los derechos a la igualdad, la no discriminación y el trato digno. El coordinador de la bancada del PVEM afirmó que continuará con el procedimiento y recurrirá a otras instancias, incluso internacionales, para defender
sus derechos.
La Recomendación 10/2026 deriva de la queja que Serrano presentó contra Zermeño después de que el rector cuestionara su origen y formación académica durante la discusión sobre las pensiones universitarias.
El 27 de marzo, el rector declaró: "Que yo sepa, él no es egresado de nuestra universidad, es más, creo que no es ni potosino". La queja fue presentada por escrito el 6 de abril y la resolución de la CEDH solicitaba una disculpa publica, dar vista al Órgano Interno de Control, registrar al legislador como víctima y capacitar en no discriminación y trato digno.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega "cacería"
Rubén Pacheco
Las multas van de de 35 mil a 58 mil pesos a quienes incumplen la Ley de Transporte, dijo Martínez Acosta
Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT
Ana Paula Vázquez
Martínez Acosta enumeró avances del sistema, pero fue cuestionada sobre la veracidad de las cifras
Jesús Juárez tiene "día de campo" en Congreso
Ana Paula Vázquez
El titular de Seguridad Pública recibió hasta elogios de los del Verde Ecologista