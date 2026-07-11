Dicen que no hay acarreo para partidos en el Libertad Financiera

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Pese a la conclusión de México en el mundial de fútbol, se mantienen las transmisiones de los partidos de la fase final en el estadio Libertad Financiera, informó Francisco Javier Serrano Altuzar, director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode).

Este viernes se jugó el encuentro entre las selecciones de España en contra de Bélgica, a las 13:00 horas, sin embargo, asistentes acudieron pero no pudieron ingresar porque el estadio se mantuvo cerrado.

El funcionario estatal dijo que el Gobierno del Estado, no trasladada seguidores al estadio, porque cada persona decide acudir por voluntad propia si así lo decide.

"Nosotros como Instituto del Deporte no tenemos ningún proyecto para acercar a la gente. Mas bien los invitamos a que se organice cada municipio y nosotros los recibimos con los brazos abiertos", añadió.

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Sobre la disminución de asistentes ante la eliminación del combinado nacional, atajó que siempre se trató de una alternativa para la ciudadanía, a fin de observar el evento deportivo de manera gratuita.

Expuso que, de acuerdo con las cifras acumuladas, al complejo deportivo han acudido alrededor de 200 aficionados al fútbol.

"Las transmisiones siguen y tendremos la final en el estadio Libertad Financiera, y los invitamos para que sigan yendo a disfrutar de los partidos", concluyó el funcionario estatal.