Crece la brecha en los conteos de homicidios
Disparidad entre cifras de asesinatos del SNSP y del Inegi ocurridos en 2025 llega a 82.1%; es la más alta en 14 años
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La diferencia entre las cifras de homicidios dolosos en San Luis Potosí ofrecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alcanzó en 2025 su punto más alto en 14 años, con una diferencia de 82.1 por ciento entre lo reportado por ambas dependencias.
Diferencias en cifras oficiales de homicidios dolosos
El reporte de "Estadísticas de Defunciones Registradas" del Inegi, publicado ayer, establece que durante 2025, en San Luis Potosí se registraron 377 homicidios dolosos, mientras que en diciembre del año pasado, el SNSP consignó que en ese lapso hubo 207 víctimas de este delito.
Es decir, el Inegi contó 170 fallecimientos violentos más que los reconocidos por la instancia de seguridad pública.
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Esto representa una diferencia de 82.1 por ciento, la más alta desde 2012, año en que el Inegi empezó a difundir este reporte.
Anteriormente, la diferencia más alta fue de 62.6 por ciento, registrada en 2020.
Metodologías y fuentes de datos del SNSP e Inegi
Que el SNSP reporte anualmente menos víctimas que las contadas por el Inegi ha sido una constante entre 2012 y 2026. Sólo en un año, 2019, ocurrió lo contrario, y la diferencia fue de sólo cinco casos.
El SNSP tiene como fuente de información los reportes de denuncias presentadas por los órganos de procuración de justicia estatales. En el caso de San Luis, la Fiscalía General del Estado; mientras que la metodología del Inegi extrae la información de las actas de defunción del Registro Civil, de reportes de las corporaciones judiciales y de las instituciones de atención de emergencias.
En esos catorce años, el Sistema Nacional de Seguridad Pública acumuló cinco mil 871 víctimas de homicidios, mientras que el Inegi sumó siete mil 025, es decir, mil 154 más, equivalente a una diferencia de 19.66 por ciento.
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