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Dinero tirado, gasto de los gobiernos en el Mundial: CEP

Por Martín Rodríguez

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Dinero tirado, gasto de los gobiernos en el Mundial: CEP
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      El gasto excesivo en productos y servicios relacionados con el mundial de futbol y destinados al entretenimiento de la gente en las calles y los estadios, en nada resuelve los problemas básicos de marginación y pobreza, hospitales, agua potable e infraestructura que van a necesitar las próximas generaciones, es un tiradero de dinero y abre la sospecha por el favorecimiento a empresas proveedoras contratadas de manera compartida por la alcaldía de la capital y el Gobierno del Estado, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D´Argence Villegas.

      Explicó que los gastos tan exagerados, son muy lamentables cuando hay mucha gente sufriendo y padeciendo porque no tiene fuente de empleo, porque no tiene sustento para la casa o porque el que tiene no le alcanza tampoco.

      Recordó que precisamente la gente que necesita otro tipo de ayuda, porque se base en el desarrollo económico, requiere de áreas de trabajo para producir y revertir un poco de los efectos de la altísima inflación.

      "Tirar el dinero en algo que nada va a solucionar la economía de la gente".

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      Dijo que lastima que las autoridades saquen lucro político de la pobreza, gastando cantidades multimillonarias de dinero que podrían ayudar a dar fuentes de trabajo y de generación de riqueza a personas vulnerables.

      Advirtió que es un hecho de abierta hipocresía que se gaste tanto dinero en una frivolidad y que los gobiernos hablen de los pobres como bandera para ganarse una falsa buena imagen pública.

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