Admite Comercio rezago en regularización de negocios

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El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, aseguró que más del 50 por ciento de los establecimientos registrados en la ciudad ya se encuentran regularizados; sin embargo, reconoció que la dependencia enfrenta un importante rezago, debido a la falta de personal para atender la totalidad de la actividad comercial.

El funcionario explicó que desde su llegada a la dirección, hace poco más de año y medio, se ha trabajado en la regularización de negocios que operaban de manera irregular, aunque admitió que la magnitud del problema sigue siendo considerable. "Hay muchísimos negocios en San Luis Potosí que todavía están de forma irregular", señaló.

De la Vega Pineda indicó que la dependencia atiende una amplia gama de actividades, entre ellas 133 tianguis, mercados, establecimientos de la zona industrial, comercios nocturnos y diversos giros comerciales, además de responder a las quejas ciudadanas. En ese sentido, reconoció que los recursos humanos son insuficientes para cubrir toda la demanda. "No nos alcanza el personal, no nos alcanza el día para poder atacar todo lo que tiene comercio", expresó.

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Pese a ello, destacó que continúan detectando diariamente establecimientos fuera de norma, lo que se refleja en las clausuras y actas administrativas que se realizan cada semana. Precisó que el objetivo de estas acciones no es únicamente sancionar, sino impulsar la regularización mediante un seguimiento posterior que incluye revisiones, anuencias vecinales y otros requisitos administrativos.

El titular de Comercio detalló que el padrón municipal contempla alrededor de 45 mil negocios y afirmó que el avance en la regularización ha sido posible gracias a reformas al reglamento y acuerdos administrativos implementados durante la actual gestión. Asimismo, señaló que la reciente reforma en la materia permitirá agilizar aún más los trámites, por lo que prevé un incremento significativo en los resultados de regularización durante los próximos meses.