Muy dañadas, calles aledañas a la Fenapo

Habitantes de la colonia Satélite Francisco I. Madero, denunciaron la falta de atención de las autoridades para atender los baches, fugas y pavimentaciones pendientes de las calles aledañas a la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Mediante un recorrido se pudo constatar que las calles cercanas a los recintos estatales de entretenimiento se encuentran sin la atención debida, pues vialidades como América del Centro a la altura República de Costa Rica y Estados Unidos de América registraron la presencia de diversos hoyancos a lo largo de las mismas.

Asimismo, se registraron en los puntos mencionados la falta de alcantarillas y la acumulación de basura en estos espacios, por lo que habitantes de la zona se vieron obligados a tapar las mismas con escombro, rocas e incluso llantas.

Mientras que incluso en calles como República de Paraguay, República de Perú, República de Albania se registró la falta de pavimentación en diversos tramos. De igual forma, se reportó las constantes fugas de agua en la avenida Simón Díaz y la calle Uruguay, que recorre diversas vialidades y afecta a comerciantes, transeúntes e incluso estudiantes.

Vecinos de este espacio señalaron que han reportado estas problemáticas tanto a la autoridad municipal y estatal.

y al organismo Interapas, sin embargo, hasta el momento no han recibido la atención debida.