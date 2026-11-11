Diputado Gámez exige que se audite el puente J. Payán

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El puente del bulevar Jacobo Payán, contratado por el Ayuntamiento de la Capital por 244.9 millones de pesos, será sometido una solicitud de auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). El diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, exigió revisar los costos y determinar si lo pagado corresponde a los materiales y trabajos ejecutados.

La controversia se suma al enfrentamiento entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el Gobierno estatal por el costo de dos proyectos viales. Galindo defendió que el contrato municipal es de 244 millones de pesos, IVA incluido, mientras que la obra estatal del Puente de la Familia pasó de un presupuesto anunciado inicialmente de 350 millones a una cifra de 280 millones. El alcalde también cuestionó que la licitación de la obra estatal no aparezca en la plataforma de la Contraloría.

Gámez Macías advirtió que la autorización de la licitación municipal por la Contraloría, desde abril, no impide revisar el costo final. En tribuna pidió publicar el expediente técnico, los precios unitarios, las propuestas económicas, el dictamen de fallo y los beneficiarios finales del contrato. También solicitó justificar cuánto cuestan el colector de 11 metros de diámetro, el puente de acero y el sistema de alumbrado.

Por separado, el titular del IFSE, Joaquín Rodrigo Lecourtois López, argumentó que el Ayuntamiento capitalino es el que históricamente acumula más observaciones en obra pública. Señaló que, entre las irregularidades que buscan detectar, están los incrementos de precios después de las licitaciones, los pagos superiores a lo contratado y la falta de entrega de materiales

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o trabajos.

Aunque el funcionario aseguró que el organismo revisa las obras de todos los municipios y del Gobierno estatal, admitió que el caso del puente de Jacobo Payán genera especial interés por las afectaciones viales y las suspicacias que despierta en un año electoral.