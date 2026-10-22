Colectivo toma sede de CEDH

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Mientras más de 120 quejas llevan años sin resolverse, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación que, para el colectivo Vozes, evidencia a quiénes prioriza el organismo.

Protesta y exigencias del colectivo Vozes

Por ello, integrantes de la agrupación tomaron sus instalaciones desde las ocho de la mañana y exigieron la renuncia de su presidenta, Giovana Argüelles Moreno, a quien acusan de proteger a funcionarios y desatender a víctimas de violaciones a derechos humanos.

La inconformidad se centra en la Recomendación 10/2026, relacionada con el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés en contra de la UASLP.

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Críticas a la CEDH y testimonios de activistas

En rueda de prensa, las manifestantes cuestionaron que la Comisión considerara procedente el caso del legislador, mientras víctimas de trata, pueblos originarios, personas con discapacidad y madres buscadoras siguen esperando respuestas.

Sostuvieron que el diputado no pertenece a un grupo vulnerable y acusó a la CEDH de actuar con parcialidad en favor de servidores vinculados al gobierno estatal.

El colectivo denunció presuntos maltratos contra víctimas en visitadurías y acusaron a la primera visitadora, Begoña Castillo y a Miguel Carbajal Martínez de agredir a integrantes de la agrupación.

Catalina Torres Cuevas afirmó que renunció al Consejo de la CEDH un año antes de concluir su periodo porque la presidenta no atendía los problemas del organismo. Durante la gestión de Argüelles no se ha puesto en marcha el mecanismo de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los activistas rechazaron que su movilización sea financiada o dirigida por la UASLP o por actores partidistas.

Vozes advirtió que permanecerá en las instalaciones hasta obtener respuesta a sus demandas, aunque aseguró que permitirá al personal continuar atendiendo a quienes acudan a la Comisión.